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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1659 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1659 TLB
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1659 TLB
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дукат 1659 DL Гданьск
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1659 HDL Торунь
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1659 HDL Торунь
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1659 AT Прямой герб
Средняя цена 150 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1659 TLB Прямой герб
Средняя цена 140 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1659 DL Гданьск
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1659 HDL Торунь
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1659 TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 160 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Полторак 1659 Надпись "24"
Средняя цена 90 $
Продажи
0 45

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1659 TLB Боратинка коронная
Средняя цена 85 $
Продажи
0 15

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов 1659 HL Донатив Торунь
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 дукатов 1659 HL Донатив Торунь
Средняя цена 52000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката 1659 HL Донатив Торунь
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 дуката 1659 HL Донатив Торунь
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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