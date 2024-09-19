Донатив 6 дукатов 1659 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1659 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 95000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.

Сохранность XF (1) VF (4)