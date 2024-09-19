Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 6 дукатов 1659 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 20,4 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 6 дукатов
- Год 1659
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1659 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 95000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
- WCN (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
21930 $
Цена в валюте аукциона 84000 PLN
Где продать?
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