Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 6 дукатов 1659 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 6 дукатов 1659 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 6 дукатов 1659 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 20,4 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 6 дукатов
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1659 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 95000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (3)
Польша 6 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 6 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
21930 $
Цена в валюте аукциона 84000 PLN
Польша 6 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
28541 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 дукатов 1659 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1659 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 6 дукатов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск