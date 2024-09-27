Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1659 года TLB "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 30 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1659
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1659 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 130000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность F
Цена
4993 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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