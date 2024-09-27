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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1659 года TLB "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1659 года TLB "Тип 1652-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1659 года TLB "Тип 1652-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 30 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1659 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 130000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
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  • Niemczyk (4)
Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
17573 $
Цена в валюте аукциона 71000 PLN
Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность F
Цена
4993 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 2 дуката 1659 TLB на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1659 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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