Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты 2 дуката Яна II Казимира - Польша
2 дуката 1650
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1650 R8 0 2
2 дуката 1651-1659
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1651 MW R7 0 31652 MW R6, R8 0 31654 MW R6 0 11659 TLB R6 0 0
2 дуката 1652-1661
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1652 AT R5 0 181654 AT R5, R7 0 11658 TLB R5 0 11659 TLB R4, R5, R6 0 71660 TLB R5 0 51660 GBA R6 0 21661 AT R5 0 01661 GBA R6 0 1
2 дуката 1654-1667
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1654 AT R7 0 01655 AT R6 0 31658 AT R5 0 61660 TT R5 0 211662 AT R6 0 51663 AT R6 0 21664 AT R6, R5 0 191666 AT R7 0 01667 AT R8 0 0
2 дуката 1655Шведский потоп
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1655 SCH IT R8 0 4
2 дуката 1655-1658
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1655 IT SCH R6 0 51656 IT IC R5 0 11657 IT SCH R6 0 41657 IT IC R8 0 31657 IT Розетки R8 0 21658 IT SCH R5 0 1
2 дуката 1658-1661
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1658 TLB R5 0 21661 TLB 0 2
2 дуката 1661
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1661 NG Орел в рамке R7 0 61661 NG Орел без рамки R8 0 1
2 дуката 1661-1662
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1661 NG R8 0 01662 NG R7 0 0
2 дуката 1658Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1658 DL R5 0 11
2 дуката 1660-1668Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1660 HDL R5 0 21662 HDL R6 0 01663 HDL R5 0 31664 HDL R6 0 221665 HDL R5 0 131667 HDL R6 0 61668 HS R8 0 0
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск