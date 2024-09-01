Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1658 года IT SCH "Тип 1655-1658" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1658 года со знаком IT SCH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе
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