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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1658 года IT SCH "Тип 1655-1658" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1658 года IT SCH "Тип 1655-1658" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1658 года IT SCH "Тип 1655-1658" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 27,5 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1658 года со знаком IT SCH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе

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Польша 2 дуката 1658 IT SCH на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 2 дуката 1658 IT SCH на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1658 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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