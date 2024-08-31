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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1658 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1658 TLB
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 дуката 1658 AT
Средняя цена 9900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 дуката 1658 IT SCH
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 дуката 1658 TLB
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 дуката 1658 DL Гданьск
Средняя цена 29000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Дукат 1658 TLB Портрет в венке
Средняя цена 76000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Дукат 1658 DL Гданьск
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
Дукат 1658 NH Эльблонг
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1658 IT SCH
Средняя цена 260 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1658 TLB Прямой герб
Средняя цена 130 $
Продажи
0 212
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1658 AT Прямой герб
Средняя цена 170 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1658 DL Гданьск
Средняя цена 570 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1658 TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 880 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1658 TLB Портрет с обводкой Год под гербами
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полторак 1658 Надпись "24"
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1658 Гданьск
Средняя цена 40 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
3 крейцера 1658
Средняя цена 920 $
Продажи
0 16

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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