2 дуката 1658 года TLB "Тип 1658-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1658 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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