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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1658 года TLB "Тип 1658-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1658 года TLB "Тип 1658-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1658 года TLB "Тип 1658-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1658 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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Польша 2 дуката 1658 TLB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 2 дуката 1658 TLB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
5907 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Польша 2 дуката 1658 TLB на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 2 дуката 1658 TLB на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1658 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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