Шестак (6 грошей) 1658 года TLB "Портрет с обводкой". Год под гербами (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1658 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Год под гербами. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность VF (4)