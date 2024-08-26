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Шестак (6 грошей) 1658 года TLB "Портрет с обводкой". Год под гербами (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Год под гербами
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1658
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1658 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Год под гербами. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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