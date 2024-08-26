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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1658 года TLB "Портрет с обводкой". Год под гербами (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Год под гербами

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1658 года TLB "Портрет с обводкой" Год под гербами - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1658 года TLB "Портрет с обводкой" Год под гербами - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1658 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Год под гербами. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • WCN (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
1871 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
936 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1658 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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