Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1658 года TLB "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 24,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1658
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1658 года "Портрет в венке" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 360000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Künker (2)
- Niemczyk (1)
Где продать?
Для продажи Дукат 1658 "Портрет в венке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск