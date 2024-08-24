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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1658 года TLB "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1658 года TLB "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1658 года TLB "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 24,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1658 года "Портрет в венке" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 360000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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Польша Дукат 1658 TLB "Портрет в венке" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1658 TLB "Портрет в венке" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
118142 $
Цена в валюте аукциона 360000 PLN
Польша Дукат 1658 TLB "Портрет в венке" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
54194 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Польша Дукат 1658 TLB "Портрет в венке" на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1658 TLB "Портрет в венке" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1658 TLB "Портрет в венке" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1658 "Портрет в венке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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