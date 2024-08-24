Дукат 1658 года TLB "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1658 года "Портрет в венке" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 360000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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