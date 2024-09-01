Шестак (6 грошей) 1658 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1658 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе WDA - MiM за 7600 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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