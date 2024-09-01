Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1658 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1658
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1658 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе WDA - MiM за 7600 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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