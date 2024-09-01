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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1658 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1658 года TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1658 года TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1658 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе WDA - MiM за 7600 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (3)
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
601 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1658 TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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