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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 13,96 гр
  • Диаметр 34 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 4 дуката
  • Год без года (1649-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком IH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 240000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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Польша 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
60956 $
Цена в валюте аукциона 240000 PLN
Польша 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Heritage - January 8, 2007
Польша 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность UNC PL
Цена
18400 $
Цена в валюте аукциона 18400 USD
Польша 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Польша 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 дуката 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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