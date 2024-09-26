Донатив 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком IH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 240000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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