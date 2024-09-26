Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 4 дуката без года (1649-1668) IH "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 13,96 гр
- Диаметр 34 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 4 дуката
- Год без года (1649-1668)
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком IH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 240000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Felix Schiessinger (1)
- Heritage (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
60956 $
Цена в валюте аукциона 240000 PLN
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность UNC PL
Цена
18400 $
Цена в валюте аукциона 18400 USD
Где продать?
Для продажи 4 дуката 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск