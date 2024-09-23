Донатив 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск". Золото (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Золото. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 360000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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