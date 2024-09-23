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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск". Золото (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Донатив 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" Золото - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" Золото - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 34,9 гр
  • Диаметр 47 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 10 дукатов
  • Год без года (1649-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Золото. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 360000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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Польша 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Польша 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
5402 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
Польша 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Польша 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Польша 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Rauch - May 11, 2010
Продавец Rauch
Дата 11 мая 2010
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
Польша 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 дукатов 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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