Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 10 дукатов без года (1649-1668) GR "Гданьск". Золото (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Золото
Фотография: Otto Helbing
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 34,9 гр
- Диаметр 47 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 10 дукатов
- Год без года (1649-1668)
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Золото. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 360000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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