Донатив 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24809 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22325 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

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