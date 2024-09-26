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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 13,96 гр
  • Диаметр 37 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 4 дуката
  • Год без года (1649-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24809 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22325 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

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Польша 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Heritage - January 6, 2014
Польша 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
22325 $
Цена в валюте аукциона 22325 USD
Польша 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 16, 2007
Польша 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
11500 $
Цена в валюте аукциона 11500 USD
Польша 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 дуката 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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