Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 4 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24809 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22325 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
22325 $
Цена в валюте аукциона 22325 USD
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
11500 $
Цена в валюте аукциона 11500 USD
Где продать?
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