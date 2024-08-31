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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1658 года TLB "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1658 года TLB "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1658 года TLB "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (212) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1658 года "Прямой герб" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 TLB "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1658 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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