Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1658 года TLB "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1658
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (212) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1658 года "Прямой герб" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.
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Дата 30 июня 2024
Сохранность F
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Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2024
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Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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