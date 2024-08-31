Орт (18 грошей) 1658 года TLB "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1658 года "Прямой герб" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.

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