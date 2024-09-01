Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Орт (18 грошей) Яна II Казимира - Польша
Орт (18 грошей) 1650-1655
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1650 - 0 1691651 - 0 171651 MW R, - 0 511652 MW - 0 671653 MW R1 0 501653 MW MW раздельно R7 0 11654 MW R1 0 431655 MW R 0 9
Орт (18 грошей) 1650
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1650 R*, R8 0 5
Орт (18 грошей) 1651-1652
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1651 CG R7, R3 0 511651 CG Номинал "21" R4 0 251652 CG R6 0 4
Орт (18 грошей) 1651
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1651 AT R4 0 13
Орт (18 грошей) 1655-1658
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1655 MW IT R2 0 01655 IT Розетка - 0 191655 IT SCH -, R, R1 0 461656 IT IC R3, R, -, R6 0 501657 IT R1 0 341657 IT SCH - 0 601658 IT SCH R 0 19
Орт (18 грошей) 1651-1653Круглый герб
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1651 AT R3, R* 0 81652 AT R6, R5 0 111653 AT R2 0 13
Орт (18 грошей) 1652-1668Прямой герб
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1652 AT R5, R*, R4 0 11653 AT R1 0 381654 AT R1 0 1061655 AT R1 0 561656 AT R6 0 121657 AT R4, R2, R7 0 91658 AT R1, R 0 1281658 TLB R2, - 0 2121659 AT -, R8 0 871659 TLB -, R1 0 1641660 GBA R8 0 91663 AT - 0 1161664 AT R1, R3 0 411667 TLB - 0 1091668 TLB -, R 0 582
Орт (18 грошей) 1650-1651Эльблонг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1650 WVE R7 0 01650 WVE Клипа R8 0 01651 WVE R6, R7 0 51651 WVE Клипа R8, R* 0 4
Орт (18 грошей) 1656-1657Портрет в кольчуге
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1656 R7, R3 0 1381657 R8 0 3
Орт (18 грошей) 1660-1667Эльблонг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1660 R4 0 251661 NH R3 0 351662 NH R3 0 181665 IP R6 0 41666 IP R5, R7 0 61667 IP R8 0 1
Орт (18 грошей) 1650-1667Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1650 GR R7, R* 0 81651 GR R2, R8 0 1071652 GR R6 0 51654 GR R8 0 21655 GR R2, R5 0 371656 GR R2 0 511657 DL R1 0 801658 DL R1 0 1391659 DL R1 0 931660 DL R1 0 1201661 DL R1, R5 0 511662 DL R3, R7, R2 0 1551663 DL R2 0 461664 DL R2 0 261666 DL R5 0 41667 DL R8 0 1
Орт (18 грошей) 1650-1668Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1650 HDL R5 0 71651 HDL R5 0 111653 HIL R2 0 491654 HIL R2 0 571655 HIL R1 0 1261655 HDL R8, R3 0 111659 HDL R2, R5 0 211660 HDL R1 0 551661 HDL R1 0 411662 HDL R1 0 1731663 HDL R1 0 1711664 HDL R1, R3 0 691665 HDL R3 0 181666 HDL R5, R4 0 151667 HDL R6 0 91668 HS R8 0 1
Орт (18 грошей) 1664Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1664 TLB Без рамки R3 0 91664 TLB Круглая рамка R2 0 40
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