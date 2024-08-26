Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1651 года MW "Тип 1650-1655" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1476 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3400 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
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Дата 6 марта 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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