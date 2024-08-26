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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1651 года MW "Тип 1650-1655" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года MW "Тип 1650-1655" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года MW "Тип 1650-1655" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1476 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3400 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 MW на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1651 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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