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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1651 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 дукатов 1651
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1651 MW
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1651 AT Портрет в короне
Средняя цена 45000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1651 CG Портрет в венке
Средняя цена 66000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1651 MW Портрет в венке
Средняя цена 64000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1651 GR Гданьск
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Дукат 1651 HDL Торунь
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты (Ян II Казимир)

Аверс
Реверс
Талер 1651 Прямой герб
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1651 Овальный герб
Средняя цена 150000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1651 WVE Эльблонг
Средняя цена 49000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Талер 1651 WVE Эльблонг Клипа
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1651 GR Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера 1651
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1651
Средняя цена 300 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1651 MW
Средняя цена 270 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1651 CG
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1651 CG Номинал "21"
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1651 AT
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1651 AT Круглый герб
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1651 WVE Эльблонг
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1651 WVE Эльблонг Клипа
Средняя цена 71000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1651 GR Гданьск
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1651 HDL Торунь
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1651
Средняя цена 140 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1651 MW
Средняя цена 110 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1651 CG
Средняя цена 100 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1651 WVE Эльблонг
Средняя цена 250 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1651 GR Гданьск
Средняя цена 510 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1651 HDL Торунь Круглая рамка
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1651 HDL Торунь Без рамки
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 12

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1651 AT Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты (Сигизмунд III Ваза)

Аверс
Реверс
Шеляг 1651 Литва
Средняя цена 110 $
Продажи
0 8

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 дуката 1651 GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 3
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