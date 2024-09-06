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Польша
1651
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
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III Республика до деноминации
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1651
Монеты Польши 1651 года
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Золотые монеты
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 дукатов 1651
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 дуката 1651 MW
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
3
Дукат 1651 AT Портрет в короне
Средняя цена
45000 $
Продажи
0
2
Дукат 1651 CG Портрет в венке
Средняя цена
66000 $
Продажи
0
1
Дукат 1651 MW Портрет в венке
Средняя цена
64000 $
Продажи
0
1
Дукат 1651 GR Гданьск
Средняя цена
6900 $
Продажи
0
35
Дукат 1651 HDL Торунь
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
—
Продажи
0
5
Серебряные монеты (Ян II Казимир)
Талер 1651
Прямой герб
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Талер 1651
Овальный герб
Средняя цена
150000 $
Продажи
0
2
Талер 1651 WVE Эльблонг
Средняя цена
49000 $
Продажи
0
9
Талер 1651 WVE Эльблонг
Клипа
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
2
Талер 1651 GR Гданьск
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полталера 1651
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Орт (18 грошей) 1651
Средняя цена
300 $
Продажи
0
17
Орт (18 грошей) 1651 MW
Средняя цена
270 $
Продажи
0
51
Орт (18 грошей) 1651 CG
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
51
Орт (18 грошей) 1651 CG
Номинал "21"
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
25
Орт (18 грошей) 1651 AT
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
13
Орт (18 грошей) 1651 AT Круглый герб
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
8
Орт (18 грошей) 1651 WVE Эльблонг
Средняя цена
6300 $
Продажи
0
5
Орт (18 грошей) 1651 WVE Эльблонг
Клипа
Средняя цена
71000 $
Продажи
0
4
Орт (18 грошей) 1651 GR Гданьск
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
107
Орт (18 грошей) 1651 HDL Торунь
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
11
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена
250 $
Продажи
0
7
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена
210 $
Продажи
0
8
Двугрош (2 гроша) 1651
Средняя цена
140 $
Продажи
0
14
Двугрош (2 гроша) 1651 MW
Средняя цена
110 $
Продажи
0
5
Двугрош (2 гроша) 1651 CG
Средняя цена
100 $
Продажи
0
74
Двугрош (2 гроша) 1651 WVE Эльблонг
Средняя цена
250 $
Продажи
0
60
Двугрош (2 гроша) 1651 GR Гданьск
Средняя цена
510 $
Продажи
0
91
Двугрош (2 гроша) 1651 HDL Торунь
Круглая рамка
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
2
Двугрош (2 гроша) 1651 HDL Торунь
Без рамки
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
12
Пробные монеты
Шестак (6 грошей) 1651 AT Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Серебряные монеты (Сигизмунд III Ваза)
Шеляг 1651 Литва
Средняя цена
110 $
Продажи
0
8
Донативные монеты
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Золото
Средняя цена
48000 $
Продажи
0
11
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
—
Продажи
0
1
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
79000 $
Продажи
0
1
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
22000 $
Продажи
0
4
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
60000 $
Продажи
0
4
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
33000 $
Продажи
0
12
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
36000 $
Продажи
0
4
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
58000 $
Продажи
0
4
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
9
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
27000 $
Продажи
0
3
2 дуката 1651 GR Донатив Гданьск
Средняя цена
—
Продажи
0
3
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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