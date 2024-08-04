Двугрош (2 гроша) 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе WDA - MiM за 12250 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

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