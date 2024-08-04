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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе WDA - MiM за 12250 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
512 $
Цена в валюте аукциона 2050 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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