Двугрош (2 гроша) 1651 года CG (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

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