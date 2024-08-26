Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двугрош (2 гроша) 1651 года CG (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 17 - 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Двугрош (2 гроша)
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 22 сентября 2023
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Дата 12 марта 2023
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Дата 10 марта 2023
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Дата 2 декабря 2022
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Дата 16 октября 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
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Дата 6 марта 2022
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Дата 2 марта 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
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