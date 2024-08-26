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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1651 года CG (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года CG - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года CG - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 - 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 CG на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Двугрош (2 гроша) 1651 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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