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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1651 года CG "Тип 1651-1652" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года CG "Тип 1651-1652" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1651 года CG "Тип 1651-1652" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28,5 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 15500 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1372 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1375 $
Цена в валюте аукциона 5700 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1651 CG на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1651 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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