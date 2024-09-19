Орт (18 грошей) 1651 года CG "Тип 1651-1652" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1651 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 15500 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

Сохранность UNC (2) AU (8) XF (18) VF (22) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (2) GENUINE (0) Сервис NGC (3) PCGS (5)

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