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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1651 года "Тип 1650-1654" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года "Тип 1650-1654" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1651 года "Тип 1650-1654" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1651 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1669 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1700 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
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  • Wójcicki (2)
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Bereska - January 18, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Bereska - January 18, 2020
Продавец Bereska
Дата 18 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Двугрош (2 гроша) 1651 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двугрош (2 гроша) 1651 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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