Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 43 - 45 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Талер
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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