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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 43 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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