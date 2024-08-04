Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1651
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1651 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 20000 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2022.
Сохранность
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Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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