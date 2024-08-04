Дукат 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1651 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 20000 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2022.

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