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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1651 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1651 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1651 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1651
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1651 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 20000 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2022.

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Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
10372 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Aurea - June 3, 2023
Продавец Aurea
Дата 3 июня 2023
Сохранность VF
Цена
8617 $
Цена в валюте аукциона 190000 CZK
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Dorotheum - September 21, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Münzenonline - April 23, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Münzenonline - April 24, 2020
Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1651 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1651 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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