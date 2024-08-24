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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1651 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1651 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1651 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1651
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1651 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (3)
Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1651 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1651 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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