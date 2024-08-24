Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1651 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1651
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1651 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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