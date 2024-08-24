Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Шеляг Сигизмунда III Вазы - Польша
Шеляг 1583-1616Познаньский монетный двор
Шеляг 1588-1594Олькушский монетный двор
Шеляг 1625-1627
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1625 R8, - 0 201626 R4, - 0 471627 R3 0 4
Шеляг 1595-1619Всховский монетный двор
Шеляг 1594-1624Быдгощский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1594 IF R6, R4 0 01595 IF SC R6, R4 0 11596 IF SC R7 0 11597 R2, R3 0 71599 B R2 0 211600 BB R2, R3 0 121601 B R2 0 71601 BB R3 0 21623 -, R3 0 591624 -, R3 0 14
Шеляг 1587-1622Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1587-1632) R6 0 281588 R8, R2 1 151589 R8, R1 1 241590 R5, R 1 121591 R3, R1 0 71592 R 1 21593 - 1 131594 - 1 101595 - 1 401596 - 1 291597 - 2 471598 - 1 721599 - 1 631600 R 3 551601 - 1 201602 - 1 51603 R 0 51604 R1, R3 0 81605 - 1 181606 - 1 201607 - 1 241609 R4, -, R, R2 1 751610 R6, R5, R 2 291611 R5, R1 0 261612 R8, R7, R, R5 1 281613 R3, R1, R7 0 81614 R5, R6, R2 0 171615 R 1 201616 R8, R 1 201617 R5, R 0 451618 -, R2, R4, R8 1 751619 -, R7 1 561620 -, R1, R 3 1011621 R 2 1391622 R6 0 1
Шеляг 1587-1651Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1587-1632) R4 0 261589 R5 0 71590 R5 0 31591 R7 0 11592 R5 0 131612 R8 0 31614 -, R2, R6, R8 0 681615 -, R4, R3 2 991616 R, R4, - 1 1181617 R, -, R1, R2, R7 0 1881618 R5, -, R, R6, R7 0 1001619 R 0 141620 R8 0 01622 R3 0 181623 -, R5, R8 0 491624 R1, R, - 0 1161625 R8, - 0 451626 -, R6, R5 0 491627 R8, - 0 511651 R4 0 8
Шеляг 1587-1613Мальборкский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1587-1632) M Антикварная подделка R7 0 41592 - 0 1251596 - 0 931601 M R 0 201613 R3 0 5
Шеляг 1601Краковский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1601 K R1 0 27
Шеляг 1613-1625Орел
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1613 R2, - 0 411614 R4, - 0 171621 R7 0 01625 - 0 9
Шеляг 1616-1623
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1616 R5 0 11622 -, R4 0 501622 Золото R* 0 21623 - 0 19
Шеляг 1623-1625Литовский с орлом и погоней
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1623 R2, -, R4 0 981624 R, R5 0 51625 R8 0 3
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