Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Шеляг Сигизмунда III Вазы - Польша

type-coin
type-coin

Шеляг 1583-1616

Познаньский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) R5 0 21583 R8 0 11588 ID R2, R4 0 31588 IF R8 0 21589 IF R6 0 41591 IF R1 0 61592 IF R1 0 81595 IF R4, R8, R5, R7 0 61596 IF R8 0 11597 IF R2 0 61597 IF HR R4, R6 0 51599 R3 0 01599 P R7, R3 0 91616 P R1, R2 0 121616 R* 0 31616 R3 0 3
type-coin
type-coin

Шеляг 1588-1594

Олькушский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1588 ID -, R4 0 401588 R8 0 01589 ID - 0 391590 ID R, R1 0 101590 IF R1, R 0 101591 IF R, R8 0 331592 IF R, R3 0 241593 R7, R8 0 51593 IF R4, R5, R 0 101594 R4 0 191594 IF R 0 3
type-coin
type-coin

Шеляг 1625-1627

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1625 R8, - 0 201626 R4, - 0 471627 R3 0 4
type-coin
type-coin

Шеляг 1595-1619

Всховский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1595 IF R4 0 51596 R3, R2 0 11596 IF R6, R1 0 271597 IF R4, R5, R3 0 51598 F R2 0 01598 R2 0 21598 IF R2 0 31599 R5 0 21599 F R3, R5 0 91601 F R3, R4 0 91601 R3 0 61616 F R1, R4, R3 0 71619 F R4, R7 0 1
type-coin
type-coin

Шеляг 1594-1624

Быдгощский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1594 IF R6, R4 0 01595 IF SC R6, R4 0 11596 IF SC R7 0 11597 R2, R3 0 71599 B R2 0 211600 BB R2, R3 0 121601 B R2 0 71601 BB R3 0 21623 -, R3 0 591624 -, R3 0 14
type-coin
type-coin

Шеляг 1587-1622

Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) R6 0 281588 R8, R2 1 151589 R8, R1 1 241590 R5, R 1 121591 R3, R1 0 71592 R 1 21593 - 1 131594 - 1 101595 - 1 401596 - 1 291597 - 2 471598 - 1 721599 - 1 631600 R 3 551601 - 1 201602 - 1 51603 R 0 51604 R1, R3 0 81605 - 1 181606 - 1 201607 - 1 241609 R4, -, R, R2 1 751610 R6, R5, R 2 291611 R5, R1 0 261612 R8, R7, R, R5 1 281613 R3, R1, R7 0 81614 R5, R6, R2 0 171615 R 1 201616 R8, R 1 201617 R5, R 0 451618 -, R2, R4, R8 1 751619 -, R7 1 561620 -, R1, R 3 1011621 R 2 1391622 R6 0 1
type-coin
type-coin

Шеляг 1587-1651

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) R4 0 261589 R5 0 71590 R5 0 31591 R7 0 11592 R5 0 131612 R8 0 31614 -, R2, R6, R8 0 681615 -, R4, R3 2 991616 R, R4, - 1 1181617 R, -, R1, R2, R7 0 1881618 R5, -, R, R6, R7 0 1001619 R 0 141620 R8 0 01622 R3 0 181623 -, R5, R8 0 491624 R1, R, - 0 1161625 R8, - 0 451626 -, R6, R5 0 491627 R8, - 0 511651 R4 0 8
type-coin
type-coin

Шеляг 1587-1613

Мальборкский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) M Антикварная подделка R7 0 41592 - 0 1251596 - 0 931601 M R 0 201613 R3 0 5
type-coin
type-coin

Шеляг 1601

Краковский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1601 K R1 0 27
type-coin
type-coin

Шеляг 1613-1625

Орел
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1613 R2, - 0 411614 R4, - 0 171621 R7 0 01625 - 0 9
type-coin
type-coin

Шеляг 1616-1623

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1616 R5 0 11622 -, R4 0 501622 Золото R* 0 21623 - 0 19
type-coin
type-coin

Шеляг 1623-1625

Литовский с орлом и погоней
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1623 R2, -, R4 0 981624 R, R5 0 51625 R8 0 3
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Все польские монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск