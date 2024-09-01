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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1601 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1601 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1601 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3175 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Шеляг 1601 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1601 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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