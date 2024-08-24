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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1601 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1601 Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1601 EK
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1601
Средняя цена 180 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1601 M
Средняя цена 740 $
Продажи
1 61
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 Познаньский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 P Познаньский монетный двор "P" рядом с Погоней
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 P Познаньский монетный двор "P" рядом с орлом
Средняя цена 55 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 P Познаньский монетный двор Портрет в обводке
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 W Литва
Средняя цена 400 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 V Литва
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF Всховский монетный двор
Средняя цена 840 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 F Всховский монетный двор
Средняя цена 55 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 Всховский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 B Быдгощский монетный двор
Средняя цена 110 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 IF Люблинский монетный двор Дата вверху
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 IF Люблинский монетный двор
Средняя цена 85 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 K Краковский монетный двор
Средняя цена 280 $
Продажи
0 181
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) Краковский монетный двор
Средняя цена 320 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1601 K Краковский монетный двор
Средняя цена 170 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
1 грош 1601
Средняя цена 160 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1601 Литва
Средняя цена 210 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1601 F Всховский монетный двор
Средняя цена 95 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Шеляг 1601 Всховский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Шеляг 1601 B Быдгощский монетный двор
Средняя цена 170 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шеляг 1601 BB Быдгощский монетный двор
Средняя цена 120 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1601 Рига
Средняя цена 65 $
Продажи
1 20
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Шеляг 1601 M Мальборкский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Шеляг 1601 K Краковский монетный двор
Средняя цена 110 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Тернарий 1601
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий 1601
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Денарий 1601 CWF
Средняя цена 450 $
Продажи
0 3
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