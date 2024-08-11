Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год без года (1588-1601)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2900 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- AB Philea & Myntkompaniet (2)
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- WCN (2)
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
808 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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