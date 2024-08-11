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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год без года (1588-1601)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2900 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 9, 2019
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2019
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
808 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1588 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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