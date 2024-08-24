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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Трояк (3 гроша) Сигизмунда III Вазы - Польша

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Трояк (3 гроша) 1588

Олькушский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1588 Полная дата "1588" R7 0 111588 Сокращенная дата "88" R8 0 4
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Трояк (3 гроша) 1588

Олькушский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1588 ID Надпись "ET DES SV" R1 0 61588 ID Надпись "M D L" R1 0 44
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Трояк (3 гроша) 1588-1600

Олькушский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1588 ID R4, R3, R5, R2 0 341588 ID "CR" перед короной 0 21589 ID R2, R3, R4 0 1151590 ID R3, R2 0 321590 IF R3, R2, R1 0 811591 IF R, R1, R2, R3 0 681591 IF Портрет в обводке R5 0 31592 IF R1, R2, R7 0 1141592 IF Портрет в обводке 0 01592 R6 0 261593 R4, R6 0 171593 IF -, R, R2, R3 0 1111594 IF -, R2, R3, R5 0 1871594 I4 Инициалы "I4" R8 0 71595 IF -, R, R3, R5 0 3081596 IF -, R4 0 3391596 IE Дата "96 K" R8 0 41597 IF - 0 3701598 IF - 0 4571599 IF -, R8 0 3021600 IF R1 0 81600 IF I R, R3, R8 0 112
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Трояк (3 гроша) 1588-1601

Познаньский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1588-1601) IF HR R4 0 21без года (1588-1601) IF HR ID R4 0 71588 ID R2, R3 0 881589 ID - 0 1411589 ID Клипа R7 0 11590 ID - 0 1561590 IF - 0 1131591 IF - 0 3461592 IF -, R 0 2821593 IF -, R3, R5 0 3241594 IF -, R, R5 0 5101595 IF R1, R5 0 1741596 IF HR ID R1 0 511596 IF HR R, R5, -, R2, R3, R4, R7 0 2651596 IF R5, R7 0 31597 IF HR R, R7, R1 0 5781598 HR HT R1 0 371598 IF HR R2 0 661598 P R2, - 0 2941599 P -, R8 0 2551600 R1, R4 0 181600 P -, R4, R5 0 1071600 PO R3 0 151601 - 0 261601 P "P" рядом с Погоней R7 0 41601 P "P" рядом с орлом - 0 971601 P Портрет в обводке R8 0 7
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Трояк (3 гроша) 1566-1619

Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1586 (1566) Ошибка в дате R8 0 141588 R2 2 2761589 R2, R4, R3 2 3711590 R4, R1 3 5671591 - 6 3581592 R3, - 7 4361593 - 6 3681594 - 4 4091595 - 7 4161596 - 4 3841597 - 6 3391598 -, R* 5 3231599 - 3 1001600 R1 5 1591619 R4, R3 0 212
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Трояк (3 гроша) 1589-1608

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1589 R5, R4 0 661590 R3, R2, R1 0 1801591 R1, R 0 901592 R 0 2771593 -, R 0 4111594 R 0 4321595 -, R1, R2 0 3791596 Дата внизу R1 0 1071596 Дата вверху R7, R3 0 1191597 Дата внизу R1 0 1641597 Дата вверху R8 0 151598 R2, R6 0 2021599 R5 0 711600 R6 0 141601 W R5, R8 0 401601 V R5, R8 0 861602 V R6, R7 0 311602 R8 0 41603 R8 0 51608 R6 0 26
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Трояк (3 гроша) 1592-1594

Мальборкский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1592 - 0 2401592 Золото R* 0 01593 - 0 3311594 -, R4 0 963
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Трояк (3 гроша) 1592

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1592 R7 0 5
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Трояк (3 гроша) 1594-1601

Всховский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1594-1601) IF R4 0 171594 IF R 0 421595 IF R, R1, R3, R4, R5, R6 0 3091595 R6, R5 0 111596 IF R, R5, R6 0 2101597 IF -, R3, R6 0 2651598 IF R, R4 0 621598 HR K R4, R 0 1491598 HK K R5 0 71598 F R2, R1, -, R 0 1991599 F - 0 2691600 F R3, R5, -, R4 0 681601 F -, R4, R, R2 0 691601 - 0 23
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Трояк (3 гроша) 1559-1601

Быдгощский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1559 R7 0 11594 IF SC R2, R4 0 291595 IF SC R, R1, R2 0 1231595 IF SC VI R, R6, R7 0 1161596 IF SC R, R1 0 371596 IF SC HR R6, -, R1 0 2881597 IF SC HR R, R1 1 4481598 IF SC HR R2 0 411598 IF B R1, R2, R3 0 421598 B R2, R3 0 2831599 B R2, R6 0 2501600 B R4, - 0 1991600 B Клипа R8 0 11601 B - 0 41
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Трояк (3 гроша) 1595-1601

Люблинский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1595 IF R1, R3, R5, R6 0 3261596 IF R1, R3, R4, R5, R7 0 3161597 IF R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 1 4611597 IF Дата вверху R8 0 21598 R1 0 1321598 L R, R1, R4, R3 0 3111598 IF R2 0 261599 L - 0 881599 IF L R2, R3 0 111600 IF R, R1, R3, R5 0 2191601 IF R, R2 0 581601 IF Дата вверху R7 0 2
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Трояк (3 гроша) 1600-1601

Краковский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1600 K R1, R5 0 1151601 K R1 0 181
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Трояк (3 гроша) 1601-1660

Краковский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1601-1624) R5 0 91601 K R1 0 1641602 R8, R2 0 11602 K R4, R1, R6 0 931603 K R1, R6, R3, R4 0 641604 K R1, R5 0 791605 K R1, R5 0 1491606 R4, R3, R5 0 521606 K R4 0 611606 C R8 0 51607 R5, R6, R4 0 221614 K R8 0 21618 - 0 781619 - 0 1081620 - 0 1341621 - 0 2201622 - 0 3551623 - 0 2111624 - 0 2051660 Ошибка в дате R7 0 2
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