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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1589 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1589 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1589 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1589
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (371)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3200 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Где купить?
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

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