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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1589 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1589
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1589 Гданьск
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1589 ID Олькушский монетный двор
Средняя цена 130 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1589 ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 65 $
Продажи
0 141
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1589 ID Познаньский монетный двор Клипа
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1589 Рига
Средняя цена 80 $
Продажи
2 371
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1589 Литва
Средняя цена 630 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1589 IF Познаньский монетный двор
Средняя цена 100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Шеляг 1589 ID Олькушский монетный двор
Средняя цена 30 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1589 Рига
Средняя цена 40 $
Продажи
1 24
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг 1589 Литва
Средняя цена 230 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Денарий 1589 CWF
Средняя цена 380 $
Продажи
0 5
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