Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

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