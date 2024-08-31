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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1589
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 305 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 575 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1589 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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