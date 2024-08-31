Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1589
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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