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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1589 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1589 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1589 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1589
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1589 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382813 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 490 PLN. Торги состоялись 30 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Польша Шеляг 1589 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1589 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Шеляг 1589 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1589 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1589 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1589 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1589 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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