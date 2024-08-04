Шеляг 1589 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1589 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382813 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 490 PLN. Торги состоялись 30 ноября 2023.

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