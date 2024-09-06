Шеляг 1589 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1589 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 600 PLN. Торги состоялись 15 мая 2022.

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