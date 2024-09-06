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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1589 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1589 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1589 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1589
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1589 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 600 PLN. Торги состоялись 15 мая 2022.

Сохранность
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  • Tempus (1)
  • WCN (8)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 420 CZK
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1589 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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