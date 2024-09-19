Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1589 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1589
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1589 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 575 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
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