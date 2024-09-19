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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1589 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1589 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1589 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1589
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1589 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 575 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
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  • Numis Poland (1)
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1589 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1589 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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