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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1589 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1589 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1589 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1589
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1589 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3400 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Польша Шеляг 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1589 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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