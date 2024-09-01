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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1587-1632) (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий без года (1587-1632) - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий без года (1587-1632) - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1587-1632) года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
654 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Денарий 1587 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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