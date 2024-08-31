Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Денарий Сигизмунда III Вазы - Польша

type-coin
type-coin

Денарий 1587

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) R8 0 4
type-coin
type-coin

Денарий 1619-1624

Краковский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1619 R8 0 241620 R7 0 101621 R4 0 251622 R3, R6, R7 0 551623 R1, R8 0 291624 R1 0 3
type-coin
type-coin

Денарий 1622-1625

Лобженицкий монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1622 R4 0 251623 R5, R4, R8 0 1201624 R5, R8 0 81625 R8 0 0
type-coin
type-coin

Денарий 1590-1599

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1590 R3 0 401591 R2 0 171592 R3 0 101593 R3 0 101594 R2 0 381595 R2 0 641596 R2 0 1481597 R2 0 521598 R3 0 321599 R2 0 12
type-coin
type-coin

Денарий 1587

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) L R8 0 4
type-coin
type-coin

Денарий 1612-1615

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1612 R8 0 41613 R7 0 151614 R8 0 01615 R8 0 0
type-coin
type-coin

Денарий 1587-1614

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) R8 0 111599 R8 0 01601 R* 0 01602 R*, R8 0 21603 R8, R4, R5 0 441604 R8 0 81605 R4 0 301606 R5 0 491607 R4 0 281608 R6 0 431609 R4 0 381610 R5 0 301611 R5 0 91612 R4, R5 0 191613 R5 0 91614 R8 0 0
type-coin
type-coin

Денарий 1587-1609

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) W R6 0 91608 W R6 0 61609 W R4 0 33
type-coin
type-coin

Денарий 1588-1612

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1588 CWF R6 0 21589 CWF R6 0 51590 CWF R7 0 11591 CWF R6 0 61592 CWF R6 0 21593 CWF R7 0 01595 CWF R6 0 21596 CWF R8 0 61599 CWF R7 0 11600 CWF R7 0 11601 CWF 0 31602 CWF Полная дата "1602" R6 0 01602 CWF Сокращенная дата "62" R7 0 41603 CWF R7 0 281604 CWF R8 0 71610 CWF R7 0 31612 W R* 0 1
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Все польские монеты польские монеты номиналом Денарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск