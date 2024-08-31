Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Денарий Сигизмунда III Вазы - Польша
Денарий 1587
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1587-1632) R8 0 4
Денарий 1619-1624Краковский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1619 R8 0 241620 R7 0 101621 R4 0 251622 R3, R6, R7 0 551623 R1, R8 0 291624 R1 0 3
Денарий 1622-1625Лобженицкий монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1622 R4 0 251623 R5, R4, R8 0 1201624 R5, R8 0 81625 R8 0 0
Денарий 1590-1599Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1590 R3 0 401591 R2 0 171592 R3 0 101593 R3 0 101594 R2 0 381595 R2 0 641596 R2 0 1481597 R2 0 521598 R3 0 321599 R2 0 12
Денарий 1587
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1587-1632) L R8 0 4
Денарий 1612-1615
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1612 R8 0 41613 R7 0 151614 R8 0 01615 R8 0 0
Денарий 1587-1614
Денарий 1587-1609
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1587-1632) W R6 0 91608 W R6 0 61609 W R4 0 33
Денарий 1588-1612
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1588 CWF R6 0 21589 CWF R6 0 51590 CWF R7 0 11591 CWF R6 0 61592 CWF R6 0 21593 CWF R7 0 01595 CWF R6 0 21596 CWF R8 0 61599 CWF R7 0 11600 CWF R7 0 11601 CWF 0 31602 CWF Полная дата "1602" R6 0 01602 CWF Сокращенная дата "62" R7 0 41603 CWF R7 0 281604 CWF R8 0 71610 CWF R7 0 31612 W R* 0 1
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