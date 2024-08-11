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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1612 года "Тип 1612-1615" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1612 года "Тип 1612-1615" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1612 года "Тип 1612-1615" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,25 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1612 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1071 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша Денарий 1612 на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Денарий 1612 на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 2050 PLN
Польша Денарий 1612 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Денарий 1612 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VG
Цена
******
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Польша Денарий 1612 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Денарий 1612 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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