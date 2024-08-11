Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1612 года "Тип 1612-1615" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,25 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1612
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Лобженица
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1612 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.
Сохранность
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- WCN (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VG
Цена
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