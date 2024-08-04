Денарий 1588 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1588 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе WDA - MiM за 4300 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

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