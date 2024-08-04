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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1588 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1588 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1588 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1588 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе WDA - MiM за 4300 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Денарий 1588 CWF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1588 CWF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Денарий 1588 CWF на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Денарий 1588 CWF на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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