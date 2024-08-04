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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1588 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1588
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1588 Гданьск
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Дукат 1588 Рига
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Дукат 1588 Рига
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1588
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1588 Олькушский монетный двор Полная дата "1588"
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1588 Олькушский монетный двор Сокращенная дата "88"
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1588 ID Олькушский монетный двор Надпись "ET DES SV"
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1588 ID Олькушский монетный двор Надпись "M D L"
Средняя цена 730 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1588 ID Олькушский монетный двор
Средняя цена 230 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1588 ID Олькушский монетный двор "CR" перед короной
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1588 ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 120 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1588 Рига
Средняя цена 110 $
Продажи
2 276
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1588 ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 85 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шеляг 1588 IF Познаньский монетный двор
Средняя цена 550 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1588 ID Олькушский монетный двор
Средняя цена 60 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Шеляг 1588 Олькушский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1588 Рига
Средняя цена 45 $
Продажи
1 15
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Денарий 1588 CWF
Средняя цена 570 $
Продажи
0 2
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