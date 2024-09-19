Шеляг 1588 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1588 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Stary Sklep за 2300 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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