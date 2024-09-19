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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1588 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1588 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1588 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1588 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Stary Sklep за 2300 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Stary Sklep (1)
Польша Шеляг 1588 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1588 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша Шеляг 1588 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1588 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1588 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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