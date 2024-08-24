Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1588 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1588 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1588 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1588 года "Рига". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе H.D. Rauch за 30000 EUR. Торги состоялись 18 апреля 2016.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • Otto Helbing (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (1)
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
26766 $
Цена в валюте аукциона 120000 PLN
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Rauch - April 18, 2016
Продавец Rauch
Дата 18 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
33908 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1588 "Рига" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1588 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1588 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск