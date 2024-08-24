Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1588 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1588
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1588 года "Рига". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе H.D. Rauch за 30000 EUR. Торги состоялись 18 апреля 2016.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
26766 $
Цена в валюте аукциона 120000 PLN
Где продать?
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