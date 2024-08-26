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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты Дукат Сигизмунда III Вазы - Польша

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Дукат 1587

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) R8 0 0
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Дукат 1588-1590

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1588 R8 0 01589 R8 0 01590 R8 0 0
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Дукат 1590-1592

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1590 R* 0 01592 R8 0 2
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Дукат 1592-1598

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1592 R7 0 101595 R7 0 71597 R8 0 01598 R8 0 0
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Дукат 1609-1613

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1609 R8 0 61610 R7 0 31611 R8 0 51612 R8 0 11613 R7 0 3
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Дукат 1623-1628

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1623 R8 0 01628 R7 0 12
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Дукат 1630

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1630 R7 0 5
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Дукат 1588-1589

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1588 R7, R6 0 191589 R*, R5 0 21
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Дукат 1590-1612

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1590 R4 0 381591 R4 0 41592 R4 0 41593 R4 0 211594 R4 0 71595 R4 0 771596 R3 0 131597 R3 0 331598 R4 0 141599 R8 0 11601 R6 0 01609 R7 0 41610 FB R3 0 221610 R3 0 291611 R3 0 451612 R3 0 57
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Дукат 1614-1632

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1614 R5, R6 0 291619 R6 0 91621 R5 0 31622 SB R4 0 81623 SB R4, R8 0 181625 R4 0 31626 R6 0 41627 R8 0 01628 SB R7 0 61629 SB R3 0 181630 SB R5 0 331631 SB R3 0 281632 SB R3 0 26
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Дукат 1588

Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1588 R8 0 4
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Дукат 1588-1619

Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1588 R7 0 51594 R8 0 21597 R8 0 31599 R* 0 11619 R8 0 2
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Дукат 1630

Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1630 HL R7 0 31630 II R7, R5 0 10
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Дукат 1587-1591

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) R* 0 31590 R8 0 41591 R8 0 3
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