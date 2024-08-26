Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты Дукат Сигизмунда III Вазы - Польша
Дукат 1587
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1587-1632) R8 0 0
Дукат 1588-1590
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1588 R8 0 01589 R8 0 01590 R8 0 0
Дукат 1590-1592
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1590 R* 0 01592 R8 0 2
Дукат 1592-1598
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1592 R7 0 101595 R7 0 71597 R8 0 01598 R8 0 0
Дукат 1609-1613
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1609 R8 0 61610 R7 0 31611 R8 0 51612 R8 0 11613 R7 0 3
Дукат 1623-1628
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1623 R8 0 01628 R7 0 12
Дукат 1630
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1630 R7 0 5
Дукат 1588-1589Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1588 R7, R6 0 191589 R*, R5 0 21
Дукат 1590-1612Гданьск
Дукат 1614-1632Гданьск
Дукат 1588Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1588 R8 0 4
Дукат 1588-1619Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1588 R7 0 51594 R8 0 21597 R8 0 31599 R* 0 11619 R8 0 2
Дукат 1630Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1630 HL R7 0 31630 II R7, R5 0 10
Дукат 1587-1591Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1587-1632) R* 0 31590 R8 0 41591 R8 0 3
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск