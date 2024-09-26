Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1626 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1626
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1626 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 150000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 31 октября 2021
Сохранность XF
Цена
28903 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
37801 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Где продать?
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