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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1626 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1626 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1626 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1626 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 150000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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Польша Дукат 1626 "Гданьск" на аукционе Numismatica Ranieri - October 31, 2021
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 31 октября 2021
Сохранность XF
Цена
28903 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Польша Дукат 1626 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1626 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
37801 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Польша Дукат 1626 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1626 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Дукат 1626 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1626 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1626 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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