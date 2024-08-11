Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1625 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1625
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1625 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 50000 PLN. Торги состоялись 25 марта 2018.
Сохранность
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- Poznański Dom Aukcyjny (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
5052 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Где продать?
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