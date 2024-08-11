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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1625 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1625 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1625 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1625
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1625 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 50000 PLN. Торги состоялись 25 марта 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
Польша Дукат 1625 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1625 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
5052 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша Дукат 1625 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1625 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
14628 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Польша Дукат 1625 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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