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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1628 года "Тип 1623-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1628 года "Тип 1623-1628" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1628 года "Тип 1623-1628" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1628
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1628 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 340000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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Польша Дукат 1628 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша Дукат 1628 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
65000 $
Цена в валюте аукциона 65000 USD
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
55495 $
Цена в валюте аукциона 225000 PLN
Польша Дукат 1628 на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Дукат 1628 на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1628 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1628 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1628 на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1628 на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1628 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1628 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1628 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1628 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1628 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1628 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1628 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1628 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1628 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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