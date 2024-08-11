Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1628 года "Тип 1623-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1628
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1628 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 340000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
65000 $
Цена в валюте аукциона 65000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Дукат 1628 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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