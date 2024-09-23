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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1629 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1629 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1629 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1629
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1629 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 69000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
4658 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
3793 $
Цена в валюте аукциона 3400 CHF
Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе Frühwald - July 8, 2017
Продавец Frühwald
Дата 8 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1629 SB "Гданьск" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1629 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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