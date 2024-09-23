Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1629 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1629
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1629 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 69000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 8 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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