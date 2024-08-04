Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1589 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1589
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1589 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4389 проданному на аукционе Stack's Bowers за 24000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Lanz München
Дата 9 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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