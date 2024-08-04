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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1589 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1589 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1589 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1589
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1589 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4389 проданному на аукционе Stack's Bowers за 24000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis Poland (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stack's (1)
  • WCN (4)
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
10862 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
19265 $
Цена в валюте аукциона 76000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Lanz München - December 9, 2013
Продавец Lanz München
Дата 9 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1589 "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1589 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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