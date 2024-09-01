Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1611 года "Тип 1609-1613" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1611 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 220000 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.
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