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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1611 года "Тип 1609-1613" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1611 года "Тип 1609-1613" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1611 года "Тип 1609-1613" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1611
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1611 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 220000 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rauch (1)
  • UBS (1)
  • WCN (3)
Польша Дукат 1611 на аукционе Rauch - April 18, 2016
Продавец Rauch
Дата 18 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
33908 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
69485 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1611 на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1611 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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